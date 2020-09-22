Об этом заявил сегодня губернатор Приморского края России Олег Кожемяко во время встречи с Александром Лукашенко. Дальневосточная делегация работает в Беларуси второй день, посещает заводы, сельхозпредприятия Могилевской области и Минска.
– Для нас очень важно, чтобы мы перешли на уровень сотрудничества, который позволял бы нашим жителям как можно больше видеть на прилавках белорусских товаров. Больше использовать передовой опыт машиностроителей, который есть в Беларуси, – мы реально увидели и новые технологии, новую продукцию, отвечающую последним мировым разработкам и стандартам. Отношение к товарам из Беларуси у жителей Приморья всегда хорошее, с высокой степенью доверия к качеству, – сообщил Президенту Олег Кожемяко.
Расширенные делегации из Приморского края посетят Беларусь уже на следующей неделе, когда пройдут Форум регионов и выставка «Белагро». Как отметил глава региона, в основном интересует лесотехническая переработка, дорожная и коммунальная техника, сельскохозяйственная продукция (особенно по школьному питанию). Приедут и инвесторы, владельцы крупных торговых сетей:
– Чтобы во всех крупных городах Приморья были представлены белорусские товары народного потребления... Потенциал, который мы до сих пор пока не используем, позволяет нам в 2021 году увеличить товарооборот между нашими регионами, – выразил уверенность Олег Кожемяко.
Фото: БЕЛТА
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Во всех крупных городах Приморья будут представлены белорусские товары народного потребления
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