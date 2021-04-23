В среду, 28 апреля, состоится электронная ярмарка вакансий нанимателей Витебской области, передает БЕЛТА.
Ярмарка запланирована на 10:00, а закончится в 13:00. Во время мероприятия граждане на сайте http://e-vacancy.by смогут ознакомиться с актуальными предложениями, в режиме онлайн поговорить с нанимателями, задать интересующие вопросы.
– В электронной ярмарке вакансий нанимателей Витебской области планируют принять участие 65 организаций и предложить более тысячи вакансий. Одновременно комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома будет организовано онлайн-консультирование по вопросам оказания содействия занятости населения и услугах, предоставляемых службой занятости. Вопросы можно присылать на электронный ящик infovit21@mintrud.by в день ярмарки с 10:00 до 13:00, – добавили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.
На 1 апреля текущего года на учете в качестве официально зарегистрированных безработных в регионе состояли около 1,45 тыс. человек. Данный показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда в Витебской области безработными были почти 1,7 тыс. граждан. В первом квартале текущего года при содействии службы занятости региона трудоустроены более 2,9 тыс. человек.
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Во время ярмарки вакансий наниматели Витебской области предложат более тысячи рабочих мест
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