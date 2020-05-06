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  2. Во Франции выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии

Во Франции выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии

Французские пивовары терпят убытки из-за падения спроса на фоне ограничений, введенных в условиях пандемии нового коронавируса. Из-за резкого падения спроса они вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пива, которое оказалось просроченным из-за закрытия ресторанов и кафе, отмены массовых мероприятий. Об этом сообщает профсоюз "Пивовары Франции" по итогам совещания с участием представителей 300 предприятий, занимающих 98% французского рынка.


Сама утилизация этого пива также приведет к заметным тратам со стороны предприятий, пишет Les Echos.

В заявлении отмечается, что хотя 10 млн литров - это не так много на фоне запланированных к производству в этом году 22,5 млн гектолитров, речь идет о потере нескольких миллионов евро, что для некоторых компаний может оказаться весьма чувствительным, пишет ТАСС.


К концу апреля около четверти всех французских пивоварен полностью прекратили работу, еще у 40% производство сократилось минимум на 60%. 70% пивоварен заявили о сокращении доходов как минимум на 50% после 15 марта. Половина предприятий смогла получить помощь от государства.


Во Франции с 17 марта действует режим самоизоляции. Поэтапная отмена ограничений начнется 11 мая – возобновят занятия в начальной школе, изменят график движения общественного транспорта, а также позволят передвижения без пропуска в пределах регионов. Открытие ресторанов ожидается не ранее 2 июня.

Во Франции за время эпидемии коронавируса скончались более 25,5 тыс.

ФОТО: pixabay


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