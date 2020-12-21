Французские ученые создали устройство, которое способно уничтожать до 93,5 процента инфекции в воздухе. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Приспособление будет разработано в виде медальона, который нужно носить на шее.
Отмечается, что компания, расположенная в департаменте Ивелин, изначально специализировалась на разработках против малярии. В ходе исследования было установлено, что малярийные комары прилетают на молекулы запаха человека. Специалисты создали аппарат, под воздействием которого вокруг человека создавалось электрическое поле, молекулы падали на землю, поэтому комары не могли найти жертву по запаху и были дезориентированы в пространстве.
Именно эту разработку компания и взяла за основу для борьбы с COVID-19. Они добавили в устройство озонатор и минерал, название которого не сообщается.
Разработку уже одобрили в парижском институте Пастера. Там провели эксперимент, в ходе которого устройство поместили в замкнутое помещение с большим количеством коронавирусов. Уже через 10 минут оно уничтожило 94 процента вирусов. Несмотря на то, что в комнате не было типа инфекции, который возбуждает болезнь у людей, ученые уверены, что и с ним гаджет способен справиться.
Стоимость медальона составит 79 евро. Он может работать без подзарядки на протяжении 20 часов. На данный момент разработчики выпускают около 400 штук устройств в день.
Фото: pixabay.com
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Во Франции ученые создали медальон от COVID-19
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