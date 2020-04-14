Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль

74-й Авиньонский театральный фестиваль, который должен был пройти с 3 по 23 июля, не состоится из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в дирекции фестиваля.

Фрагмент постера 74-го Авиньонского фестиваля

"Условия нынешнего года не позволяют провести 74-й Авиньонский театральный фестиваль", — говорится в заявлении директора фестиваля Оливье Пи.

Организаторы до последнего надеялись, что нынешний фестиваль состоится, однако вынуждены были принять решение об отмене после последнего обращения к нации президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что из-за пандемии коронавируса никакие крупные фестивали в стране не будут проводиться минимум до середины июля, пишет ТАСС.

Авиньонский фестиваль — один из крупнейших театральных смотров в мире. Он основан в 1947 году и проводится ежегодно. Фестиваль принимает сотни как профессиональных, так и любительских трупп, и до 700 тысяч зрителей. Лучшие спектакли демонстрируются под открытым небом на площади у Папского дворца.