Во Дворце Независимости открылась выставка, приуроченная ко Дню народного единства

В рамках культурных мероприятий, посвященных Дню народного единства, во Дворце Независимости открывается выставка декоративно-прикладного искусства учреждений культуры Минска, Минской, Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Экспозиция развернулась в фойе сооружения.





Тематическая площадка «Пояс адзiнства» предусматривает демонстрацию традиционной художественной культуры Беларуси через популяризацию деятельности по возрождению и развитию традиционных народных ремесел в областях. На выставке представлены работы уникальных в своей отличительной особенности районов страны в различных видах народного искусства, а также представлены образцы элементов нематериального историко-культурного наследия регионов.



