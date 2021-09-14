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  2. Во Дворце Независимости открылась выставка, приуроченная ко Дню народного единства

Во Дворце Независимости открылась выставка, приуроченная ко Дню народного единства

В рамках культурных мероприятий, посвященных Дню народного единства, во Дворце Независимости открывается выставка декоративно-прикладного искусства учреждений культуры Минска, Минской, Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Экспозиция развернулась в фойе сооружения.


Тематическая площадка «Пояс адзiнства» предусматривает демонстрацию традиционной художественной культуры Беларуси через популяризацию деятельности по возрождению и развитию традиционных народных ремесел в областях. На выставке представлены работы уникальных в своей отличительной особенности районов страны в различных видах народного искусства, а также представлены образцы элементов нематериального историко-культурного наследия регионов.


Идея выставки состоит в трансформации традиционных видов народных художественных ремесел в современное декоративно-прикладное искусство. Традиционные виды ремесел в некоторой степени утратили свое утилитарное назначение и массово не используются. Приняв современные формы, в качестве дополнительных элементов заполняют пространство, подчиняясь общей идее создания атмосферных интерьеров.


















Фото БЕЛТА
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