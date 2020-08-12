Внимание, фейк!

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова» заявляет, что появившееся в социальных сетях открытое заявление Первичной профсоюзной организации РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова «О результатах выборов Президента Республики Беларусь 09.08.2020» является ложной и не соответствующей действительности информацией.
В заявлении, подписанном директором РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова доктором медицинских наук С.Л. Поляковым и председателем профсоюзного комитета РНПЦ ОМР Е.А. Малиновской, отмечается:
«Данный текст распространяется в глобальной сети интернет от имени многих предприятий Республики Беларусь, но наш Центр не имеет к нему никакого отношения. Задачами РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова являются обеспечение специализированной медицинской помощи гражданам. Центр работает в штатном режиме. Оставляем за собой право обращения в соответствующие органы за защитой авторитета Центра в сфере информационной безопасности».
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК