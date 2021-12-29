Внести предложения по изменениям и дополнениям Конституции можно через общественную приемную "Белой Руси"

В объединении сообщили, что с 30 декабря активизируется работа общественных приемных. В работе общественных приемных РОО "Белая Русь" примут активное участие ОО "Белорусский союз женщин" и ОО "Белорусское общественное объединение ветеранов".В день старта сбора предложений в проект Конституции прием граждан в республиканской общественной приемной РОО "Белая Русь", расположенной по адресу г. Минск, ул. Фрунзе, д. 5, каб. 108, проведут заместитель председателя РОО "Белая Русь" Сергей Пигарев, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан и председатель ОО "Белорусское общественное объединение ветеранов" Иван Гордейчик (время приема с 11.00 до 13.00).Также будет работать единая республиканская горячая линия. Горячая линия работает 30 декабря 2021 года и с 3 января 2022 года (по будням) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 8 (017) 374-19-48, 8 (017) 392-67-32.