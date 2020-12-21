"Вместо карнавальных масок – защитные": лицеисты МВД примут участие в Новогоднем балу

Традиционный новогодний бал пройдет в Национальной школе красоты. Учащиеся Специализированного лицея МВД исполнят полонез и вальс в парах с юными моделями.К важному событию пары готовились больше месяца: оттачивали па и реверансы, добивались синхронности, готовили парадные кителя и подыскивали вечерние наряды.– поделилсяВ школе красоты рассказали, что параллельно пары готовили и флешмоб, который завершится современными танцами под самые громкие хиты года. Плюс ко всему декабрьским вечером участники и гости смогут посмотреть лазерное шоу, поиграть в фанты, услышать романсы и зимние композиции в живом вокальном исполнении, сделать селфи на праздничной фотозоне. Кульминацией вечера станет объявление лучшей пары: короля и королеву участники и гости будут выбирать сами.Особенностью этого бала станет то, что леди и джентльмены будут не в карнавальных масках, а в защитных. И во время репетиций, и на самом балу будет соблюдена безопасная дистанция, также сокращено количество гостей.Фото Специализированного лицея МВД