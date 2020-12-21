Вечером 22 декабря юноши и девушки закружатся в танце.
Традиционный новогодний бал пройдет в Национальной школе красоты. Учащиеся Специализированного лицея МВД исполнят полонез и вальс в парах с юными моделями.
К важному событию пары готовились больше месяца: оттачивали па и реверансы, добивались синхронности, готовили парадные кителя и подыскивали вечерние наряды.
– Это мероприятие наши лицеисты всегда ждут с нетерпением. В этом году участие примут 30 ребят – учащихся третьего, четвертого и пятого курсов. Плюс теперь у ребят было больше возможностей для подготовки: в сентябре 2020 года мы переехали в столичное отреставрированное здание с новым хореографическим залом, – поделился заместитель начальника отдела идеологической работы Специализированного лицея МВД Руслан Воскресенский.
В школе красоты рассказали, что параллельно пары готовили и флешмоб, который завершится современными танцами под самые громкие хиты года. Плюс ко всему декабрьским вечером участники и гости смогут посмотреть лазерное шоу, поиграть в фанты, услышать романсы и зимние композиции в живом вокальном исполнении, сделать селфи на праздничной фотозоне. Кульминацией вечера станет объявление лучшей пары: короля и королеву участники и гости будут выбирать сами.
Особенностью этого бала станет то, что леди и джентльмены будут не в карнавальных масках, а в защитных. И во время репетиций, и на самом балу будет соблюдена безопасная дистанция, также сокращено количество гостей.
Фото Специализированного лицея МВД
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"Вместо карнавальных масок – защитные": лицеисты МВД примут участие в Новогоднем балу
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