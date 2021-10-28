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  2. Власти Венгрии решили вернуть обязательное требование по ношению масок в общественном транспорте

Власти Венгрии решили вернуть обязательное требование по ношению масок в общественном транспорте

Правительство Венгрии решило вернуть обязательное требование по использованию медицинских масок в общественном транспорте. Мера вступит в силу с 1 ноября, пишет РБК-Украина.


Как уточняет Hungary Today, по всей стране также ввели запрет на посещение пациентов в больницах. Кроме того, правительство предоставило работодателям право требовать   вакцинации в качестве предварительного условия приема на работу.

За минувшие сутки в Венгрии диагноз COVID-19 подтвердили у 4039 пациентов. В последний раз такое число инфицированных было зафиксировано 16 апреля во время третьей волны эпидемии. Неделю назад показатель составлял 2361 новый случай.

В данный момент госпитализированы 1980 человек, 204 из них нуждаются в ИВЛ. За последние 24 часа в стране от последствий коронавируса умерли 45 человек.

Фото: pixabay.com
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