Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая

Отвечая на вопрос о том, является ли 1 мая датой отмены ограничений, он подтвердил, что такая возможность изучается президентом США Дональдом Трампом., — сказал глава Минфина США.В свою очередь, Трамп, который тоже принимал участие в брифинге, подчеркнул, что "все должно быть безопасно", то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике. Мнучин в связи с этим заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков., — сказал министр финансов.Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что исполнительная ветвь власти США уже завершает подготовку этого плана., — отметил глава администрации США.При этом он уточнил, что готовятся и рекомендации такого рода для губернаторов штатов., — заявил президент США.Он также констатировал, что в целом ряде регионов США эпидемическая ситуация не вызывает совершенно никакой тревоги, несмотря на вспышку нового коронавируса.Дональд Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.