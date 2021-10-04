Власти Китая эвакуировали более 4 тысяч человек на северо-востоке страны из-за угрозы наводнения

Экстренные службы Китая эвакуировали 4430 граждан в северо-восточной провинции Ляонин из-за угрозы наводнения, передает ТАСС.
Согласно информации Центрального телевидения КНР, из-за ливней уровень воды поднялся выше предельной отметки в 13 небольших водохранилищах провинции. Больше всего граждан было эвакуировано в городских уездах Аньшань и Бэньси.
Из-за дождей произошел сход селей и оползней в горах провинции. В уезде Бэньси в результате обрушения горной породы закрыт для движения участок одной из автотрасс. Местные власти обратились к гражданам с просьбой без необходимости не посещать горные районы и низменности.
Наиболее сильные дожди идут в уезде Бэньси. Сутками ранее здесь выпало примерно 258 мм осадков. Данный показатель в два с половиной раза выше нормы для региона в это время года. Согласно прогнозам синоптиков, ливни в провинции будут продолжаться еще два дня.
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