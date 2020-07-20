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Власти Франции восстановят собор в Нанте после пожара

Французские власти возьмут на себя расходы по восстановлению собора Святых Петра и Павла в Нанте, который был поврежден в результате позавчерашнего пожара. Об этом сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, пишет ТАСС.


Министр рассказал, что ранее в течение нескольких месяцев жил в Нанте, хорошо знает этот собор и не раз слушал музыку того самого старинного церковного органа, который был полностью уничтожен в результате пожара.

"Государство немедленно отреагировало на происходящее, и премьер-министр страны Жан Кастекс срочно прибыл в Нант в сопровождении других министров. Теперь государство продемонстрирует свое участие, обеспечив финансирование восстановления собора. Для него это обязанность, так как оно по закону является его владельцем, этот собор – часть нашего культурного достояния", – подчеркнул министр в эфире телеканала BFM.
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Фото: РЕЙТЕР
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