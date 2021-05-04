Власти Баварии с 6 мая намерены отменить карантинные ограничения для привитых от COVID-19 и выздоровевших. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции глава германского региона Маркус Зёдер, информирует ТАСС.
Привитые и переболевшие COVID-19 люди смогут встречаться с родственниками и знакомыми, им не нужно будет соблюдать комендантский час и предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов. Но общий комендантский час с 22:00 до 05:00 все еще действителен.
Если в том или ином районе или городе Баварии на протяжении семи дней число заразившихся не будет превышать 100 на 100 тыс. жителей, возможно возобновление работы ресторанов под открытым небом, культурных заведений, но при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Также перед праздником Троицы (отмечается 23 мая) с 21 мая там снова откроются отели и кемпинги.
– Ясно, что везде, где число заразившихся будет превышать 100 [на 100 тыс. жителей в течение недели], будет действовать режим ограничений, – подчеркнул Зёдер.
Сейчас в Германии действует карантин, правда, не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. В то же время всем жителям ФРГ необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении большинства непродовольственных магазинов, парикмахерских, музеев, зоопарков и ботанических садов.
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Власти Баварии планируют отменить ограничения для привитых от COVID-19 и переболевших
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