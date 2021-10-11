Власти Бали разрешат въезд туристам из некоторых стран

Ожидается, что с 14 октября будет расширен список стран, туристы из которых смогут посетить остров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Джакарте.
– С 14 октября Индонезия планирует открыть Бали для граждан ограниченного количества стран; их список еще согласовывается, России там нет. При этом путешественники должны быть полностью вакцинированы, – пояснили в диппредставительстве.
Пресс-секретарь посольства Денис Тетюшин подчеркнул, что сейчас "въезд в страну по туристическим визам остается закрытым".
– Действуют только визы для бизнес-целей, – уточнил он и добавил, что при въезде иностранцы по-прежнему должны будут отправляться на восьмидневный карантин.
В посольстве добавили, что "для граждан России, прилетающих в Индонезию с деловой целью, сохраняется возможность въехать в страну только через Джакарту".
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