«Властелин села-2021». Гранд-финал в Александрии - стрим

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Гранд-финал республиканского семейного проекта «Властелин села-2021» перебрался в Александрию на республиканский праздник «Купалье». Во второй соревновательный день семьи-финалисты красочно презентуют визитную карточку «Добро пожаловать к нам!», представят свой «Семейный обряд», посоревнуются друг с другом в шуточной сельской эстафете «Работаем в команде». Новинкой конкурса станет интеллектуальный этап «Новаторство своего подворья», где участники поделятся инновациями своего личного подворья, помогающими экономить семейный бюджет. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ»!