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Владислав Смягликов прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх

Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в четвертьфинал весовой категории до 91 кг олимпийского турнира. Боец поделился впечатлениями:


- Впервые встретился с соперником из Самоа. Вначале надо было посмотреть его и понять как против него работать. Отдам должное - на старте он выглядел неплохо. Во втором и третьем раундах я имел преимущество. Хотя еще необходимо прибавлять в движении. Все-таки это главный турнир. Никогда не прерывал подготовку, тренер все высчитывал, надеялся, что поеду в Японию. Оказалось все не зря, не зря, Владимирович! Я здесь в Токио и выиграл первый бой. Привет первому тренеру в Гомель Сергею Пьянову. Он очень за меня переживает, - цитируются слова спортсмена в Telegram-канале НОК Беларуси.

Фото: Telegram-канал НОК Беларуси
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