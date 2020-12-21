Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич награждены орденом Отечества ІІІ степени. Соответствующий указ подписал 21 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства.
Этой награды Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси.
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Владимир Караник и Дмитрий Пиневич награждены орденом Отечества ІІІ степени
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