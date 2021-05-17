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ВКонтакте летом увеличит число участников видеозвонков до двух тысяч

Допустимое количество участников видеозвонков в соцсети ВКонтакте летом может увеличиться до 2048 человек. Это следует из сообщения соцсети, информирует ТАСС.  


– Этим летом ВКонтакте запустит бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников – 2048 человек одновременно, – отмечается в сообщении социальной сети со ссылкой на технического директора компании Александра Тоболя.

Такое количество участников звонка позволит создать новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. С помощью новой функции можно легко объединить всех слушателей онлайн-концерта, зрителей образовательного форума или экспертов IT-конференции. 

– Ограничения на количество участников видеозвонков в большинстве сервисов ограничены возможностями браузеров, ресурсами смартфонов, пропускной способностью интернет-сетей и доступными техническими решениями. Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса и реализовали множество нестандартных идей для обработки и транспорта аудио и видео. Таким образом мы вышли на новый для соцсетей уровень и сможем объединить в одном звонке ВКонтакте тысячи пользователей, – цитирует пресс-служба слова технического директора. 

Фото: pixabay.com
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