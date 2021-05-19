Данную цифру привели в Национальном статистическом комитете.
«На 1 января 2021 года в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 269,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и 111,4 тысячи организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 96,6 тысячи микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12,6 тысячи малых организаций (11%) и 2,2 тысячи средних организаций (2%)», – сообщили в комитете.
Самым распространенным видом экономической деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в Беларуси в прошлом году стала оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей).
«Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составила 158 млрд рублей, вклад в республиканский объем выручки – 42,2%, – отметили в комитете. – Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за 2020 год составил 26,4%, в том числе организациями малого бизнеса – 16%, организациями среднего бизнеса – 7,3%, индивидуальными предпринимателями – 3,1%».
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Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси за 2020 год превысил 26%
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