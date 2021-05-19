Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси за 2020 год превысил 26%

сообщили в комитете.Самым распространенным видом экономической деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в Беларуси в прошлом году стала оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей).отметили в комитете. –