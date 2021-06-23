Попасть в увеселительные заведения Подмосковья с 28 июня можно будет только с помощью QR-кодов. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано сегодня портале регионального правительства, передает ТАСС.
Код будет подтверждать, переболел посетитель (в течение последних 6 месяцев) или вакцинировался.
– С 28 июня 2021 года приостанавливается оказание услуг общественного питания (облуживание навынос и доставка остаются доступными). Это ограничение не распространяется на граждан:
- прошедших вакцинацию;
- переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
- не достигших 18 лет.
Наличие защиты от COVID-19 подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно на портале, – такая информация опубликована в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Фото: pixabay.com
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Вход в ночные клубы, бары и дискотеки в Подмосковье будет осуществляться по QR-кодам
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