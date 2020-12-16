Визит в Беларусь европейских экспертов команды партнерского обзора ENSREG не состоится

В свою очередь белорусская сторона, заверили в Госатомнадзоре, пошла навстречу всем пожеланиям европейских партнеров для того, чтобы этот визит в нынешних непростых эпидемиологических условиях состоялся.Напомним, эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) планировали посетить площадку строительства БелАЭС с 16 по 18 декабря в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году.Наша страна на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие «запасов безопасности» над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий: землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. В том числе широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.По итогам этой работы национальный регулятор – Госатомнадзор МЧС подготовил Национальный план действий, который содержит 23 мероприятия с установленными сроками их реализации 2019 по 2025 год. Здесь обобщены как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и европейской партнерской проверки. Часть из них, отметили ранее в Минэнерго, уже выполнена. В том числе аспекты, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.