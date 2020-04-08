Визажист рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть в видеочатах

Depositphotos

Depositphotos

Он рекомендовал выбирать нейтральные продукты, чтобы выделить естественные черты лица., — уверен визажист.Если у вас совсем нет времени на макияж, то постарайтесь, чтобы кожа выглядела ухоженной и здоровой.— рассказал Карл Рей. —Визажист советует на время отказаться от темной косметики, например, черного карандаша для глаз. Его лучше заменить на серый или коричневый, чтобы добиться более мягкого образа, который лучше подходит для видео. То же самое касается теней, румян и губной помады.По словам Карла Рея, хотя сияющая кожа в жизни выглядит свежей и здоровой, на камере лучше сократить количество хайлайтера. Жирную кожу, в особенности Т-зону, нужно обработать прозрачной пудрой или матирующими салфетками.Специалист отметил, что любит естественный свет, но если его мало, то неплохим вариантом станет галогенная лампа.Даже работая из дома, не ленитесь как следует смывайте макияж, а затем увлажняйте кожу.В конце Карл Рей остановился на фильтрах, которые улучшают внешность во время виртуальных звонков., — уверен он.