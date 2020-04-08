Визажист из США Карл Рей, который работал со многими звездами, в том числе с Мишель Обамой и Мерил Стрип, рассказал, какой макияж поможет хорошо выглядеть во время видеотрансляций, пишет РИА Новости.
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Он рекомендовал выбирать нейтральные продукты, чтобы выделить естественные черты лица.
"Сочетание бронзера с неярко подведенными глазами, подчеркнутыми бровями, ресницами и помадой натурального оттенка — идеальное решение для видео", — уверен визажист.
Если у вас совсем нет времени на макияж, то постарайтесь, чтобы кожа выглядела ухоженной и здоровой.
"Нанесите слегка пигментированный увлажняющий или CC-кремы. Цвет лица станет ровным, — рассказал Карл Рей. — Если нужно, используйте немного консилера, чтобы скрыть темные круги под глазами. Не забывайте про внутренние уголки глаз".
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Визажист советует на время отказаться от темной косметики, например, черного карандаша для глаз. Его лучше заменить на серый или коричневый, чтобы добиться более мягкого образа, который лучше подходит для видео. То же самое касается теней, румян и губной помады.
По словам Карла Рея, хотя сияющая кожа в жизни выглядит свежей и здоровой, на камере лучше сократить количество хайлайтера. Жирную кожу, в особенности Т-зону, нужно обработать прозрачной пудрой или матирующими салфетками.
Специалист отметил, что любит естественный свет, но если его мало, то неплохим вариантом станет галогенная лампа.
Даже работая из дома, не ленитесь как следует смывайте макияж, а затем увлажняйте кожу.
В конце Карл Рей остановился на фильтрах, которые улучшают внешность во время виртуальных звонков.
"Лучше заботиться о состоянии кожи и настоящем макияже. Да, фильтры милые и быстрые, но выполнение реальных действий куда полезнее для здоровья", — уверен он.
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Визажист рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть в видеочатах
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