Витебский государственный университет им. П. М. Машерова отмечает в эти дни 110-летие.

Одним из праздничных мероприятий «машеровцев» стала диалоговая площадка, на которой обсудили феномен лидера. В январе 2020 года в ВГУ создана школа лидеров «Машеровцы», где ребята ежедневно создают что-то новое, помогают и делают добрые дела, участвуют в флешмобах, запускают акции и воплощают их в реальность.– убеждена. –Экспертами на диалоговой площадке выступилиотметил Виктор Лискович.По его мнению, такая форма общения, как диалоговая площадка, важна для того, чтобы слышать и понимать друг друга для обоюдной пользы.– добавил сенатор.Виктор Лискович и Геннадий Давыдько, рассказывая о своем становлении, делясь секретами успеха, отметили, что каждый человек в состоянии сделать себя сам, было бы желание: нужно не роптать, что все плохо, а делать все, что от тебя зависит, чтобы было хорошо.На торжественном заседании Совета университета Виктор Лискович передал благодарности председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой активным студентам Марии Новик, Яне Кущиной, Александру Лобановскому, Дмитрию Коршку и Анастасии Ярощенка. Сотрудникам и преподавателям ВГУ вручили почетные грамоты, грамоты, благодарности и нагрудный знак «За адзнаку». Этой награды удостоился и Владимир Прокопцов – генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, почетный профессор ВГУ имени П. М. Машерова, выпускник худграфа. К юбилею альма-матер он привез выставку своих работ.