Витебчанка поверила мошенникам и лишилась более 9 тысяч рублей

50-летняя работница одного из предприятий Витебска поверила лжесотруднику банка и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Витебщины".
Горожанке позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и спросил, не оформляла ли она кредит в одном из финансовых учреждений. Ее ответ был отрицательным. На том конце провода сообщили, что, скорее всего, злоумышленники завладели ее личными данными и пытаются похитить деньги.
На этом беседа завершилась, вскоре женщине позвонил другой "специалист". Он попросил продолжить разговор в мессенджере, дабы избежать прослушки.
Он дал инструкцию по дальнейшим действиям. Так, женщину заставили оформить на себя кредит в одном из банков города на сумму 4500 рублей, а затем и в другом – на 5040 рублей. После чего она отправилась в еще одно финансовое учреждение и положила полученные деньги на заранее высланный ей номер "безопасного счета". После этого звонивший перестал выходить на связь.
После разговора с дочерью витебчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в милицию.
Оперативники Первомайского РОВД Витебска рассказали, что с начала года на территории Первомайского района областного центра зарегистрировано более 240 хищений путем использования компьютерной техники, 150 из них – в результате завладения реквизитами банковских платежных карт, переданными в ходе беседы по телефону с лицом, представившимся сотрудником банка.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Фото: архив БЕЛТА