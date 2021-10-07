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  2. Витебчанка поверила мошенникам и лишилась более 9 тысяч рублей

Витебчанка поверила мошенникам и лишилась более 9 тысяч рублей

50-летняя работница одного из предприятий Витебска поверила лжесотруднику банка и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Витебщины".


Горожанке позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и спросил, не оформляла ли она кредит в одном из финансовых учреждений. Ее ответ был отрицательным. На том конце провода сообщили, что, скорее всего, злоумышленники завладели ее личными данными и пытаются похитить деньги.

На этом беседа завершилась, вскоре женщине позвонил другой "специалист". Он попросил продолжить разговор в мессенджере, дабы избежать прослушки.  

Он дал инструкцию по дальнейшим действиям. Так, женщину заставили оформить на себя кредит в одном из банков города на сумму 4500 рублей, а затем и в другом – на 5040 рублей. После чего она отправилась в еще одно финансовое учреждение и положила полученные деньги на заранее высланный ей номер "безопасного счета". После этого звонивший перестал выходить на связь. 

После разговора с дочерью витебчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в милицию. 

Оперативники Первомайского РОВД Витебска рассказали, что с начала года на территории Первомайского района областного центра зарегистрировано более 240 хищений путем использования компьютерной техники, 150 из них – в результате завладения реквизитами банковских платежных карт, переданными в ходе беседы по телефону с лицом, представившимся сотрудником банка.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. 

Фото: архив БЕЛТА
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