Вирусолог: в пандемию каждые полгода необходимо прививаться

Таким мнением в эфире "Беларусь 1" поделился известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн, рассуждая о коллективном иммунитете и вакцинации от COVID-19:
– Это не первый случай, когда коронавирус посещает человечество. Около 130 лет назад уже была зафиксирована пандемия простудного заболевания. Оно было не таким страшным, но тем не менее распространилось по всему миру. Постепенно вирус приспособился к человечеству, и сейчас мы имеем его под названием ОС43. Это один из четырех вирусов, который каждый сезон заражает определенный процент людей и вызывает нетяжелые простудные заболевания. С возбудителем ковида будет то же самое, –считает Альтштейн.
Специалист отметил, что коронавирус постепенно приспособится к людям, а поможет здесь только вакцинация:
– Иммунитет при коронавирусной инфекции такой, что каждые полгода, пока идет пандемия, необходимо будет прививаться. Конечно, человечество не обречено на это до конца жизни, но в период эпидемии очень важно помочь населению и самому себе защититься от вируса.