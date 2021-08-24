Вирусолог рассказал об универсальном антителе к коронавирусу

–объяснил вирусолог.Касаясь вопроса вакцинации, Чепурнов уточнил, что здесь важен вопрос, сколько эпитопов задает та или иная прививка. Задача ученых – создать вакцину, которая будет ориентирована на выработку антител против наиболее консервативного эпитопа:По словам Чепурнова, SARS2-38 вырабатываются и у переболевших, и у вакцинированных, но в разных пропорциях. К примеру, дети и молодые люди переносили коронавирус в легкой форме. Именно поэтому у них антител вырабатывалось меньше всего.