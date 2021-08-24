Вирусолог рассказал об универсальном антителе к коронавирусу

Количество различных антител, вырабатывающихся в результате болезни или вакцинации, индивидуально для каждого. При этом универсальные антитела SARS2-38 появляются по той же схеме. Задача исследователей – создать вакцину, которая будет ориентирована именно на выработку SARS2-38. Об этом заявил вирусолог Александр Чепурнов, сообщает Lenta.ru.
– Коронавирус покрыт шипами, которые используются, чтобы присоединиться к рецептору и войти в клетку. Они идеально подходят друг другу, образуя комбинацию, которую многие называют "ключ – замок". При соединении клетка нашего организма получает сигнал пропустить вирус внутрь, в результате чего возникает заражение. Но шипы на каждом участке индивидуальны, немного отличаются от соседних, потому организм вынужден создавать специфические, моноклональные антитела под каждый отдельный вид, эпитоп, которые будут подходить только к конкретному шипу, –объяснил вирусолог.
Касаясь вопроса вакцинации, Чепурнов уточнил, что здесь важен вопрос, сколько эпитопов задает та или иная прививка. Задача ученых – создать вакцину, которая будет ориентирована на выработку антител против наиболее консервативного эпитопа:
– Чтобы создать такой препарат, необходимо было найти часть макромолекулы, которая не меняется в результате мутаций. Установлено, что антитела SARS2-38 работают именно против этого участка.
По словам Чепурнова, SARS2-38 вырабатываются и у переболевших, и у вакцинированных, но в разных пропорциях. К примеру, дети и молодые люди переносили коронавирус в легкой форме. Именно поэтому у них антител вырабатывалось меньше всего.