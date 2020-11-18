Коронавирус не проходит без последствий для организма человека. Так считает вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов, пишет РИА Новости.
Специалист рассказал, что иммунная система переболевшего COVID-19 становится ослабленной, из-за чего человек может постоянно быть подвержен различным болезням. Александр Чепурнов также добавил, что после формального выздоровления пациента наблюдается значительный дисбаланс выработки цитокинов, регулирующих межклеточные и межсистемные взаимодействия.
– Поэтому время восстановления – другое, оно несопоставимо с выздоровлением после обычных заболеваний, – подчеркнул вирусолог.
Медик добавил, что для восстановления необходим продолжительный период и соответствующие реабилитационные мероприятия, например санаторно-курортное лечение.
Фото: БЕЛТА
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Вирусолог назвал новые последствия COVID-19 для организма
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