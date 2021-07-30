Белоруска Виктория Чайка во второй части квалификационных соревнований (на скорость) в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 м набрала 280 очков. Такой результат не позволил продолжить борьбу.
По итогам квалификации наша соотечественница показала 36-й результат (общая сумма – 571 очко), а путевку в финал получили восемь сильнейших спортсменок.
Лучшей стала Антоанета Костадинова из Болгарии. Решающая стадия в этом виде соревнований пройдет сегодня днем.
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Виктория Чайка не вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета на ОИ
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