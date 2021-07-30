Виктория Чайка не вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета на ОИ

По итогам квалификации наша соотечественница показала 36-й результат (общая сумма – 571 очко), а путевку в финал получили восемь сильнейших спортсменок.Лучшей стала Антоанета Костадинова из Болгарии. Решающая стадия в этом виде соревнований пройдет сегодня днем.