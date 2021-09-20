Виктор Денисенко, новый посол Беларуси в Таджикистане: в развитии наших отношений еще есть потенциал

Виктор Денисенко, назначенный сегодня Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Таджикистан, после встречи с Главой государства рассказал, каким образом далее наши страны будут выстраивать взаимоотношения:

– У нас были традиционно хорошие отношения с Таджикистаном. Это дружественная нам страна. Кроме того, у нас единые подходы в международной повестке дня. Согласовано двухстороннее взаимодействие.





По его словам, Александр Лукашенко сориентировал нового посла на развитие прежде всего экономической дипломатии с Таджикистаном. К слову, в этой стране уже работают около 20 дилеров белорусской продукции. Также есть сборочное производство тракторов, техники «Бобруйскагромаша», «Гомсельмаша». Готовятся к открытию два совместных предприятия по производству молочной продукции. По словам Денисенко, потенциал в развитии отношений еще есть.

Назначенный посол в Таджикистане будет также являться послом Беларуси и в Афганистане по совместительству.

– У нас есть определенный механизм сотрудничества с Афганистаном. Ряд мероприятий в Таджикистане на протяжении последних пяти лет планировали и проводили в трехстороннем формате. Эта форма дала свои результаты. В прошлом году товарооборот с Афганистаном у нас составил более 181 млн долларов. Это хороший показатель, – заметил Денисенко и подчеркнул, что этот уровень необходимо удерживать. – Кроме того, понятно, что внутриполитическая ситуация в Афганистане достаточно сложная на данный момент. Поэтому будет идти поиск того механизма, который наиболее приемлем и для нас, и для афганской стороны. Мы надеемся на стабилизацию ситуации.

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