VII Форум регионов Беларуси и России завершился

В финале мероприятиярезюмировал:Благодарность всем организаторам VII Форума регионов Беларуси и России высказала(Головченко. – Прим. авт.),VII Форум регионов Беларуси и России, проводимый под патронажем Президентов двух стран, проходил в Минске и Минской области 28–29 сентября. Практические его результаты будут озвучены в скором времени.