VII Форум регионов Беларуси и России прошел в духе полного взаимопонимания, творческой инициативы, в поиске взаимовыгодных, взаимоприемлемых решений. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, завершая работу этого мероприятия.
В финале мероприятия Роман Головченко резюмировал:
– С большим удовлетворением отмечаю, что наш форум прошел в духе полного взаимопонимания, творческой инициативы, в поиске взаимовыгодных, взаимоприемлемых решений. И он, безусловно, работает на общую цель – укрепление наших взаимовыгодных союзнических отношений.
Благодарность всем организаторам VII Форума регионов Беларуси и России высказала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко:
– Это Наталья Ивановна Кочанова, ее заместители, аппарат. Мы целый год вместе и дружно, наши оргкомитеты, готовили это мероприятие. Всем участникам – вам, Роман Александрович (Головченко. – Прим. авт.), вы потрясающий модератор и создали такую же атмосферу. А также губернаторам, сенаторам – огромные слова благодарности!
VII Форум регионов Беларуси и России, проводимый под патронажем Президентов двух стран, проходил в Минске и Минской области 28–29 сентября. Практические его результаты будут озвучены в скором времени.
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VII Форум регионов Беларуси и России завершился
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ