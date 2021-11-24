VII Белорусские Рождественские чтения пройдут с 25 по 28 ноября в Минске в Храме-памятнике в честь Всех Святых

VII Белорусские Рождественские чтения пройдут с 25 по 28 ноября в Минске. В этом году чтения посвящены знаковым датам – 1030-летию основания Полоцкой епархии и 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского.



Торжественное открытие VII Белорусских Рождественских чтений состоится 25 ноября в Храме-памятнике в честь Всех Святых



В чтениях примут участие священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, научные работники, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты, представители других направлений деятельности. Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции.

– Во время подготовки к Рождеству Христову христиане украшают дома, улицы городов, селений в ожидании великого праздника, – отметил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. – Акцентируют внимание не только на внешней составляющей, стараются наполнить свою жизнь добрыми и полезными делами, подражая волхвам, которые принесли дары новорожденному Христу. Рождественские чтения – одна из добрых традиций в преддверии большого праздника. Они позволят раскрыть глубокую связь и преемственность поколений, будут служить консолидации современного общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей белорусского народа.

Митрополит Вениамин отметил, что православная вера сформировала душу белорусского народа, обеспечила духовным возрастанием, определила его нравственные устои и предопределила исторический путь развития.

– Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что православие является основой наших ценностных ориентиров, нашей совести, именно с ним мы сверяем наши мысли, чувства, поступки, – отметил митрополит Вениамин.

Предваряя Рождественские чтения, Владыка, отвечая на вопрос журналиста, остановился на теме мигрантов на белорусско-польской границе.

– В Ветхом Завете много постановлений, касающихся вопроса: как относиться к пришельцам – то есть людям, которые переселяются из других мест по каким-то причинам, – отметил Митрополит Вениамин. – В Святом Писании говорится, что нужно проявлять к ним милосердие, «напитать их хлебом». Вместе с тем, побуждая к сострадательности к пришельцам, Библия опирается на то, что все мы на земле – пришельцы, как и многие отцы наши. Все, пройдя путь земной жизни, предстанем перед Богом и будет давать ответ перед Господом за свои дела и поступки. Очень важно скорее разрешить ситуацию, в которую попали бедные люди. Тем более что приближается Рождество Христово. Невозможно, чтобы люди терпели такую большую скорбь. Надо найти решение самой проблемы.

Белорусские Рождественские чтения пройдут в смешанном формате: очно и онлайн.

В ходе пленарного заседания прозвучат доклады: «1030 лет со дня основания Полоцкой епархии: духовные ценности и традиции взаимодействия Церкви и государства на белорусской земле», «Воспитание патриота и гуманиста через взаимодействие учреждения образование «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» и Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви», «Духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование христианских ценностей: Православная Церковь и общество».

С 26 ноября по 14 декабря состоится работа секций «Социальное служение Церкви», «Использование интеллектуальных игр в воскресной школе», «Опыт реализации дистанционных форм повышения квалификации педагогов воскресных школ», монашеской «Аз Есмь путь, истина и жизнь: непреходящей ценности Евангелия и жизни во Христе», «Генезис моральных и духовных ценностей казаков», «Информационное обеспечение служения Православной Церкви в современном медиапространстве».

Трансляция пленарного заседания будет вестись на YouTube-канале Белорусской православной церкви.

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