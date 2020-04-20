Видеофакт. Как выглядит финальная драка в «Веноме» без спецэффектов

Том Харди выложил в Instagram видео, на котором запечатлена финальная драка с Ризом Ахмедом в фильме «Веном».

«Совсем не нелепое видео со съемок, записанное Келли Марсел. «Веном 1», основы физического театра», — подписал видео актер.

После добавления спецэффектов этот поединок выглядел немного иначе.

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Съемки второй части «Венома» стартовали в ноябре прошлого года. Исполнитель главной роли в блокбастере также поработал над сценарием вместе с Келли Марсел. В качестве режиссера выступил Энди Серкис, известный по роли Голлума в культовой трилогии «Властелин колец», который до этого поставил всего два фильма — «Дыши ради нас» (2017) и «Маугли» (2018).

Подробности сюжета сиквела пока неизвестны, однако предполагается, что в новом проекте Веном сразится с серийным убийцей Клетусом Кэсседи, которого вновь сыграет Вуди Харрельсон.

Премьера «Венома 2» запланирована на 1 октября 2020 года, однако не исключено, что релиз придется переносить из-за пандемии коронавируса.