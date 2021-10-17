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  2. Видео. Олег Новицкий совершил успешную посадку спускаемого аппарата корабля Союз МС-18

Видео. Олег Новицкий совершил успешную посадку спускаемого аппарата корабля Союз МС-18

Наш земляк Олег Новицкий совершил успешную посадку спускаемого аппарата корабля Союз МС-18 в 147 километрах от города Жезказган, сообщается в Telegram-канале ОНТ.

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Напомним, что вместе с Олегом Новицким на Землю вернулись первые побывавшие в космосе представители киноиндустрии — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбите снимали фильм «Вызов», в котором сыграл и наш земляк-космонавт.

Отмечается, что космонавт и киноэкипаж чувствуют себя хорошо. Сейчас они направляются в аэропорт Караганды, где сядут на рейс в Москву. С 18 октября у Олега Новицкого начнется 21-дневная реабилитация.

Видео: ОНТ
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