Вейпы оказались опасны для трети жителей и выходцев из Восточной Азии

Биологи выяснили, что пар электронных сигарет может быть особенно опасен для людей с мутацией в гене ALDH2. Она часто встречается у жителей Центральной и Восточной Азии, пишет пресс-служба Американской кардиологической ассоциации.
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"Эта мутация значительно увеличивает шансы развития болезней сердца и сосудов, а также рака. В особенности это характерно для тех, кто много пьет и курит. Конечно, есть генетические тесты на подобные формы ALDH2, но такие варианты гена можно легко обнаружить, даже посмотрев на цвет лица выпившего человека", – рассказал один из авторов работы, доцент Стэнфордского университета (США) Эрик Гросс, сообщат ТАСС.
Ген ALDH2 отвечает за расщепление и вывод из организма различных альдегидов – веществ, которые особенно часто встречаются в алкогольных напитках. Появление мутаций в этом участке ДНК резко замедляет вывод альдегидов из организма. Это, в частности, проявляется в том, что лицо носителей подобной версии ALDH2 при употреблении спиртного резко краснеет из-за того, что их сердцебиение резко учащается.
В общей сложности эта мутация есть примерно у 8% населения Земли. Однако среди выходцев из стран Центральной и Восточной Азии она встречается чаще – примерно у каждого третьего. Поэтому алкоголь и табак считаются особенно опасными для азиатов.
Гросс и его коллеги обратили внимание на то, что большое количество альдегидов содержатся в паре электронных сигарет. Поэтому он может быть опасным для носителей подобных мутаций. Ученые решили проверить, как вейпы будут влиять на здоровье мышей с искусственно поврежденным геном ALDH2.
Во время этих опытов ученые помещали грызунов в особую клетку, где те четыре раза в день на протяжении семи минут дышали или чистым воздухом, или аналогом пара из электронных сигарет, в котором не было никотина или ароматических добавок. Параллельно ученые следили за тем, как менялось состояние здоровья грызунов, и отслеживали долгосрочные эффекты действия альдегидов на их сердце и сосуды.
Как показали эти наблюдения, в тех случаях, когда мыши с мутантной версией ALDH2 вдыхали пар от вейпов, частота их сердцебиения увеличивалась на 24%, тогда как у здоровых грызунов в тех же условиях пульс повышался лишь на 11%.
Вдобавок всего за десять дней жизни в подобных условиях, как отмечают ученые, в сердечной ткани грызунов появилось множество очагов воспалений. Причем у особей с дефектным ALDH2 их было в два раза больше. Это заметно повышает риск развития рака, атеросклероза и ряда других кардиологических болезней.
Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что пар электронных сигарет опасен для здоровья людей и животных сам по себе, даже без добавления никотина и ароматических добавок, в особенности это характерно для носителей мутаций в ALDH2. Это следует учитывать как врачам, так и самим потенциальным курильщикам, заключают Гросс и его коллеги.
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Вейпы оказались опасны для трети жителей и выходцев из Восточной Азии
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