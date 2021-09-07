Вьетнамца приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

Вьетнамским судом мужчина был приговорен к пяти годам тюремного заключения за распространение COVID-19 и несоблюдение эпидемиологических требований. Об этом информирует BBC News.
28-летнего Ле Ван Три признали виновным в «передаче опасных инфекционных заболеваний». Известно, что по его вине вирусом заразились 8 человек, один из которых умер от сопутствующих осложнений.
Вьетнамец приехал из Хошимина, где была зафиксирована вспышка индийского штамма COVID-19, в южную провинцию Камау. Он нарушил предписание властей, согласно которому все прибывающие из других регионов обязаны соблюдать карантин сроком 21 день.
По данным следствия, в официальных документах мужчина не указал информацию о своих передвижениях по стране.
Впоследствии у него выявили коронавирус. Он передал вирус членам своей семьи, а также заразил сотрудников социального центра, который посещал. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, а также к штрафу размером 880 долларов.
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