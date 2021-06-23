Длительная поездка для домашнего питомца – это зачастую сильный стресс. Можно ли избежать его полностью? Не факт, но вот облегчить поездку животному (и хозяину тоже) можно. Советы о том, как это сделать, дала ветеринар Жанна Каштанова, слова которой передает РИА Новости.
Специалист советует приучать питомцев к поездкам в машине, еще когда они совсем маленькие, и постепенно увеличивать время поездки.
Она подчеркнула: при перевозке животного «важно обеспечивать комфортный температурный режим в салоне и вентилируемый воздух, делать остановки в пути каждые 2–3 часа». Если делаете привал на долгое время и оставляете питомца в авто, обязательно проверьте, чтобы окна были открыты.
Важный момент – еда. Жанна Каштанова рекомендует не перекармливать домашних любимцев до поездки и не менять их привычный рацион. Более того, за несколько часов до путешествия животных и вовсе лучше не кормить.
Чтобы питомец не потерялся (это о маленьких породах) и не мешал водителю, его нужно зафиксировать в машине. Для этого подойдут переноски, крепления шлейки к защелке ремня безопасности, гамаки для перевозки. Крупное животное можно поместить в багажник, если тот соединяется с салоном и оборудован страховочной сеткой.
Фото: pixabay.com
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Ветеринар дала советы по перевозке домашних животных в автомобиле
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