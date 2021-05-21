Ветераны-полярники соберутся завтра в Доме Москвы

Встреча участников советских и белорусских арктических и антарктических экспедиций приурочена ко Дню полярника. В фойе, сообщили в президиуме НАНБ, будет развернута выставка «Деятельность Республики Беларусь в Антарктике», состоится презентация недавно изданной монографии «Научные исследования Беларуси в Антарктике».
Будут демонстрироваться фото- и видеоматериалы, разнообразные экспонаты, связанные с освоением Ледового континента - макет Белорусской антарктической станции, коллекции представителей флоры и фауны, минералов и горных пород, научного оборудования, использующегося для исследований (подводный аппарат «Гном» и др.). А также фильм о деятельности 13-й Белорусской антарктической экспедиции. Кстати, будут на встрече и ее участники. С приветствием обратятся руководители НАН Беларуси, представители Московского центра международного сотрудничества. Также приглашены студенты БГУ, Белорусской государственной академии искусств, представители российского посольства и научной общественности.
Фото: архив БЕЛТА
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