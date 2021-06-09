Весь состав Коллегии ЕЭК во главе с Мясниковичем 21-22 июня посетит Беларусь

Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем 21-22 июня посетит с рабочим визитом Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.
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- 22 июня планируется участие делегации ЕЭК в X Международном военно-историческом слете-реконструкции, посвященном героической обороне Брестской крепости, - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие будет приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
- Также в Бресте 21 июня состоится выездное заседание Коллегии ЕЭК. Делегация ЕЭК посетит предприятия, встретится с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими экспортерами и представителями малого и среднего бизнеса республики для обсуждения актуальных вопросов, - уточнили в пресс-службе.
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