Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"

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NASA

, — прокомментировал глава NASA Джим Брайденстайн.В августе прошлого года специалисты агентства заявили, что имя для пятого по счету марсохода NASA выберут американские школьники. Для этого им нужно было написать сочинения на тему изучения Марса и отправить их в NASA. В общей сложности в первом этапе конкурса участвовали более 28 тысяч школьников.В середине января эксперты NASA подвели итоги первого этапа конкурса и опубликовали список из 155 полуфиналистов. Только одному из них, Алексу Мейтеру, доверили придумать роверу имя и поучаствовать в церемонии его запуска с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года. Мальчик назвал марсоход "Настойчивостью", Perseverance.Еще один участник этого конкурса, школьница Ваниза Рупани, выиграла право выбрать имя для первого марсианского вертолета, который отправится на Марс вместе с Perseverance. Главная задача этого аппарата будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать возможность полетов на поверхности Красной планеты. Вдобавок он будет помогать пятому Perseverance искать те участки поверхности Марса, где могут существовать следы древней жизни.О планах по созданию еще одного марсохода, пятого по счету, представители NASA объявили в декабре 2012 года. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Первоначально новый аппарат получил неофициальное имя "Марс-2020", его официальное название — Perserverance — утвердили лишь в марте 2020 года. Его планировали вывести в космос в середине лета 2020 года, посадку он должен совершить в кратере Йезеро на экваторе Марса в феврале 2021 года.С технической точки зрения пятый марсоход NASA будет полным наследником Curiosity: это заметно удешевило и ускорило сборку ровера. Его стоимость космическое агентство оценивает в $ 2,46 млрд. Главной задачей Perserverance будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.Для этого Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф" на его борту. Инженеры предполагают, что эти минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которую отправят к Красной планете не раньше 2026 года.