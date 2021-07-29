Верблюды и расизм: за что немецкого тренера выгнали с Олимпиады

Инцидент с верблюдами произошел 28 июля. Спортивный директор Федерации велоспорта Германии Патрик Мостер подгонял своих спортсменов во время гонки со словамиЭтот момент попал в телетрансляцию и стал причиной скандала. Дело в том, что «погонщиками верблюдов» Мостер окрестил спортсменов из Алжира и Эритреи.Тренера раскритиковали, и он публично принес извинения за сказанное, сославшись на эмоции. Но это не помогло: уже на следующий день олимпийская команда Германии на Играх в Токио сообщила, что МостерОлимпиада в Токио завершится 8 августа.