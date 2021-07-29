Казалось бы, что такого в словах о верблюдах? В определенном контексте они могут превратиться в расистское высказывание, за которое придется поплатиться. Тренера немецких велосепидистов Патрика Мостера за такое даже выгнали с токийской Олимпиады. Подробности приводит издание «Чемпионат».
Инцидент с верблюдами произошел 28 июля. Спортивный директор Федерации велоспорта Германии Патрик Мостер подгонял своих спортсменов во время гонки со словами «Достаньте погонщиков верблюдов, достаньте погонщиков верблюдов, вперед!» Этот момент попал в телетрансляцию и стал причиной скандала. Дело в том, что «погонщиками верблюдов» Мостер окрестил спортсменов из Алжира и Эритреи.
Тренера раскритиковали, и он публично принес извинения за сказанное, сославшись на эмоции. Но это не помогло: уже на следующий день олимпийская команда Германии на Играх в Токио сообщила, что Мостер «не может продолжать работу на Олимпиаде в качестве специалиста велосипедной команды и будет отправлен в Германию».
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Опубликовано:
1980
Верблюды и расизм: за что немецкого тренера выгнали с Олимпиады
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