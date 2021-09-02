Венецианский кинофестиваль – 2021: лучшие наряды красной дорожки

Пожалуй, номинацию за самое пышное платье вечера может смело забирать итальянская фотомодель Бьянка Балти. За эффектность наряда отвечал итальянский модный дом Dolce & Gabbana. К слову, это платье из линейки Alta Moda было совсем недавно показано в рамках шоу бренда на площади Святого Марка.Испанская актриса Пенелопа Крус блистала в этот вечер дважды. Во-первых, Крус сыграла главную роль в картине испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери». Именно с этого фильма открылся фестиваль в этом году. Во-вторых, актриса продемонстрировала на красной дорожке весьма интересное платье от Сhanel haute couture и благодаря этому попала в список обладателей лучших нарядовпо мнению модных критиков.Бразильская супермодель Адриана Лима вновь напомнила, что «красное на красном» – всегда хорошая идея. Для кинофестиваля один из ангелов Victoria's Secret выбрала расшитое пайетками платье в пол от итальянского бренда Etro.Блистала на кинофестивале не только Лима. В пайетки себя облачила и британская актриса Хелен Миррен. На красной дорожке обладательница "Оскара" продемонстрировала бирюзовое платье в пол от Dolce & Gabbana.67-летняя режиссер и писательница Джейн Кэмпион в этот вечер отдала предпочтение итальянскому модному дому Prada. Эффектные рукава и сложная вышивка на платье сделали свое дело – наряд попал в топ лучших.Венгерская топ-модель Барбара Палвин прошлась по красной дорожке в элегантном черном платье от Armani Privé.24-летняя испанская актриса Милена Смит в черно-белом наряде в пол от французского бренда Balmain. К слову, одна из немногих, кто отдал предпочтение этой марке.Если вы видите на красной дорожке наряд, от которого веет элегантностью, это наверняка Armani. Вот и модель и актриса Грета Ферро позирует в платье с открытой спиной от этого бренда."На манеже все те же" – это мы о еще одном образе от Armani Privé на красной дорожке. Французская актриса театра и кино Изабель Юппер сменила в этот вечер привычную Balenciaga на итальянский бренд.Затмила многих на фестивале британская певица Синтия Эриво. Для дефиле по красной дороже она отдала предпочтение платью в пайетки Atelier Versace.Глядя на образы знаменитостей в этот вечер, можно сделать вывод, что многие остановились на выборе в пользу именно итальянских брендов. Было также много блеска: на знаменитостях сверкали не только бриллианты Cartier, но и пайетки на платьях. Звездам и их стилистам явно этого не хватало из-за бесконечных локдаунов.