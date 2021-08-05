Венесуэла с 1 октября введет цифровую национальную валюту

Власти страны вводят цифровую национальную валюту, в которой будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных купюрах, передает издание Notitarde.
- С 1 октября появится цифровой боливар - из нынешней национальной валюты исчезнет шесть нулей, - сказано в сообщении Центрального банка Венесуэлы.
Отмечается, что изменения не отразятся на стоимости национальной валюты, а наоборот упростят ее использование. В Центральном банке уверены, что введение цифровой валюты поможет восстановить экономику государства.
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