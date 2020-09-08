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  2. «Великий камень» наградили в Пекине за образцовое глобальное обслуживание

«Великий камень» наградили в Пекине за образцовое глобальное обслуживание

Индустриальный парк «Великий камень» получил награду за демонстрацию образцового глобального обслуживания.


Китайско-Белорусский проект получил признание во время участия в ярмарке китайских международных торговых услуг, которая открылась в Пекине 4 сентября. Мероприятие посвящено теме «взаимной выгоды глобального обслуживания». В рамках ярмарки состоялся и глобальный саммит по торговле услугами, специализированная выставка, прошло порядка 190 форумов и мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах.


Фото: industrialpark.by
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