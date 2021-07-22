Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, слова которого передает ТАСС.
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Эксперт сказал: «На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины – и тесты эти проводятся постоянно – защищают от известных вариантов коронавируса». При этом он подчеркнул, что расслабляться нельзя и призвал к вакцинации от COVID-19.
Напомним, что ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем «дельта», штамма коронавируса, который сможет «увернуться» от действия существующих вакцин. С этим заявлением многие связывают угрозу распространения COVID-19 во время Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Впрочем, в «Векторе» заявили, что появление олимпийского штамма маловероятно, потому что проживать в олимпийской деревне будет сравнительно немного человек.
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«Вектор»: все российские вакцины защищают от известных вариантов коронавируса
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