«Вектор»: все российские вакцины защищают от известных вариантов коронавируса

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Эксперт сказал:При этом он подчеркнул, что расслабляться нельзя и призвал к вакцинации от COVID-19.Напомним, что ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем «дельта», штамма коронавируса, который сможет «увернуться» от действия существующих вакцин. С этим заявлением многие связывают угрозу распространения COVID-19 во время Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Впрочем, в «Векторе» заявили, что появление олимпийского штамма маловероятно, потому что проживать в олимпийской деревне будет сравнительно немного человек.