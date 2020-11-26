Ведущий «Дома-2» объяснил, зачем нужны провокации на проекте

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rustelegraph.ru

Это делается для того, чтобы показать реальные эмоции участников.– объяснил Кадони.Он заметил, что каждый участник проекта хочет казаться идеальным, но "в жизни такне бывает". Телеведущий также поделился, что за время работы в «Доме-2» разработал «авторскую методику провокативного коучинга». Ее Влад практикует за кадром.– подытожил он.Влад Кадони – участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2», сейчас ведущий телепроекта. Он считает себя потомственным магом.