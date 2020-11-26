Ведущий шоу "Дом-2" Влад Кадони рассказал, зачем на телепроекте нужны провокации. Об этом пишет Lenta.ru.
Фото: rustelegraph.ru
Это делается для того, чтобы показать реальные эмоции участников.
"Провокация – это неотъемлемая часть проекта. Одна из задач «Дома-2» – донести до зрителя самые искренние эмоции всех героев. Они же тоже люди и, как многие, склонны ко лжи", – объяснил Кадони.
Он заметил, что каждый участник проекта хочет казаться идеальным, но "в жизни так
не бывает". Телеведущий также поделился, что за время работы в «Доме-2» разработал «авторскую методику провокативного коучинга». Ее Влад практикует за кадром.
"В жизни я такой же резкий и прямой. Не вижу смысла лгать и лицемерить, в любых ситуациях лучше говорить правду и ничего не таить", – подытожил он.
Влад Кадони – участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2», сейчас ведущий телепроекта. Он считает себя потомственным магом.
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Ведущий «Дома-2» объяснил, зачем нужны провокации на проекте
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