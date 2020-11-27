Вечеринка на сноуборде, практика английского с носителем и еще несколько идей, как провести выходные

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Поддержать белоруску на детском «Евровидении»

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Зарядиться адреналином на снежной вечеринке

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Прогуляться по местам восстания 1863 года

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Попрактиковать английский язык

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Вернуться в эпоху викторианской Англии

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Согреться летними воспоминаниями

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Юные таланты из тринадцати стран будут соревноваться на 18-м детском конкурсе песни «Евровидение» уже в это воскресенье, 29 ноября. Из-за пандемии COVID-19 организаторы изменили формат проведения шоу. Конкурс этого года проведут в прямом эфире из Варшавы в студии. Поболеть за представительницу Беларуси Арину Пехтереву (она выступит под номером 5) можно, включив телеканал «Беларусь 1» в 19:00 29 ноября.В субботу пройдет первая в новом сезоне сноуборд-сходка в Солнечной Долине, недалеко от МКАДа. Туда доставят настоящий снег! Можно будет сделать крутые снимки в ярких огоньках, когда стемнеет! Гостей ждет спот для джиббинга и энергичной раскатки, am-контест по джиббингу, зимняя атмосфера, диджейские сеты и SNOW PARTY. Всех приглашают 28 ноября в 14:00, вход свободный.Экскурсия пройдет в рамках проекта «Приближение» – «Холодная весна 1863 года: места восстания в Минске». На познавательную прогулку по историческим местам приглашают всех желающих – экскурсия бесплатная. На встрече можно будет получить ответы на вопросы:Кто задумал устроить такое дело? Где главные секретные апартаменты? Кто руководил минским подпольем? Где содержались пленные повстанцев?Дискуссионный клуб дарит такую возможность. Улучшить языковые навыки поможет носитель языка. Для этого нужно присоединиться к клубу в Zoom в субботу, 28 ноября:– занятия уровней А2 (Pre-intermediate) и В1 (Intermediate) пройдут с 10:00 до 11:30;– В1 (Intermediate) и В2 (Upper-Intermediate) – с 12:00 до 13:30.Вот какие темы обсудят:Тема для уровней А2–В1: HolidayТема для уровней В1–В2: Money Money MoneyЗанятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация.Леди в корсетах и джентльмены в цилиндрах. Мюзикл Кима Брейтбурга «Джеин Эйр» покорил сердца и души миллионов. Оценить чувственную историю о девушке-сироте, которая стойко преодолела все испытания и обрела счастье, можно в Белорусском музыкальном академическом театре сегодня, в 19:00. Билеты на мюзикл еще есть в продаже. Если вы решите стать зрителем, не забывайте обезопасить себя – носите защитные маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию.На выставке «Вот и лето прошло…» можно оценить новые работы художницы Ирины Яготинцевой. Она очень тонко воспринимает прекрасное и свои эмоции переносит на холст. Широкими мазками кисти создает свой прекрасный и гармоничный мир. Убедиться в этом можно в галерее «Вильнюс» по адресу улица Калиновского, 55 (суббота и воскресенье 10:00–18:00), вход свободный.Таким посчитали «Ход королевы». Его признали самым просматриваемым за весь период существования платформы. Сериал основан на романе Уолтера Тевиса и знакомит с историей шахматного вундеркинда-сироты Беты Хармон. Девушка прошла тернистый путь к титулу величайшей шахматистки мира, при этом сумела преодолеть зависимость от алкоголя и наркотиков. Главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой, известная по фильмам «Сплит», «Стекло» и «Ведьма».