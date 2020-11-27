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  2. Вечеринка на сноуборде, практика английского с носителем и еще несколько идей, как провести выходные

Вечеринка на сноуборде, практика английского с носителем и еще несколько идей, как провести выходные

Вот они – последние осенние выходные. Как вариант – погрустить о прошедших днях и попробовать смириться, что скоро в страну придут реальные холода. Но лучше провести время с пользой. Мы собрали здесь идеи, чем заняться в предстоящий уик-энд и при этом не подвергнуть риску свое здоровье. Большинство событий и занятий – онлайн или на свежем воздухе. 

Фото: pinterest.ru

Поддержать белоруску на детском «Евровидении»

Юные таланты из тринадцати стран будут соревноваться на 18-м детском конкурсе песни «Евровидение» уже в это воскресенье, 29 ноября. Из-за пандемии COVID-19 организаторы изменили формат проведения шоу. Конкурс этого года проведут в прямом эфире из Варшавы в студии. Поболеть за представительницу Беларуси Арину Пехтереву (она выступит под номером 5) можно, включив телеканал «Беларусь 1» в 19:00 29 ноября. 

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Зарядиться адреналином на снежной вечеринке

В субботу пройдет первая в новом сезоне сноуборд-сходка в Солнечной Долине, недалеко от МКАДа. Туда доставят настоящий снег! Можно будет сделать крутые снимки в ярких огоньках, когда стемнеет! Гостей ждет спот для джиббинга и энергичной раскатки, am-контест по джиббингу, зимняя атмосфера, диджейские сеты и SNOW PARTY. Всех приглашают 28 ноября в 14:00, вход свободный. 

Фото: pixabay.com

Прогуляться по местам восстания 1863 года

 Экскурсия пройдет в рамках проекта «Приближение» – «Холодная весна 1863 года: места восстания в Минске». На познавательную прогулку по историческим местам приглашают всех желающих – экскурсия бесплатная. На встрече можно будет получить ответы на вопросы:
Кто задумал устроить такое дело? Где главные секретные апартаменты? Кто руководил минским подпольем? Где содержались пленные повстанцев? 

Фото: zapadrus.su

Попрактиковать английский язык

Дискуссионный клуб дарит такую возможность. Улучшить языковые навыки поможет носитель языка. Для этого нужно присоединиться к клубу в Zoom в субботу, 28 ноября:
– занятия уровней А2 (Pre-intermediate) и В1 (Intermediate) пройдут с 10:00 до 11:30;
– В1 (Intermediate) и В2 (Upper-Intermediate) – с 12:00 до 13:30.
Вот какие темы обсудят:
Тема для уровней А2–В1: Holiday
Тема для уровней В1–В2: Money Money Money
 Занятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация. 

Фото: pixabay.com

Вернуться в эпоху викторианской Англии

Леди в корсетах и джентльмены в цилиндрах. Мюзикл Кима Брейтбурга «Джеин Эйр» покорил сердца и души миллионов. Оценить чувственную историю о девушке-сироте, которая стойко преодолела все испытания и обрела счастье, можно в Белорусском музыкальном академическом театре сегодня, в 19:00. Билеты на мюзикл еще есть в продаже. Если вы решите стать зрителем, не забывайте обезопасить себя – носите защитные маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию. 

Фото: musicaltheatre.by

Согреться летними воспоминаниями 

На выставке «Вот и лето прошло…» можно оценить новые работы художницы Ирины Яготинцевой. Она очень тонко воспринимает прекрасное и свои эмоции переносит на холст. Широкими мазками кисти создает свой прекрасный и гармоничный мир. Убедиться в этом можно в галерее «Вильнюс» по адресу улица Калиновского, 55 (суббота и воскресенье 10:00–18:00), вход свободный. 

Фото: pixabay.com

Посмотреть самый популярный мини-сериал Netflix

Таким посчитали «Ход королевы». Его признали самым просматриваемым за весь период существования платформы. Сериал основан на романе Уолтера Тевиса и знакомит с историей шахматного вундеркинда-сироты Беты Хармон. Девушка прошла тернистый путь к титулу величайшей шахматистки мира, при этом сумела преодолеть зависимость от алкоголя и наркотиков. Главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой, известная по фильмам «Сплит», «Стекло» и «Ведьма».


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