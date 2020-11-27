Вечеринка на сноуборде, практика английского с носителем и еще несколько идей, как провести выходные

Фото: pinterest.ru
Поддержать белоруску на детском «Евровидении»Юные таланты из тринадцати стран будут соревноваться на 18-м детском конкурсе песни «Евровидение» уже в это воскресенье, 29 ноября. Из-за пандемии COVID-19 организаторы изменили формат проведения шоу. Конкурс этого года проведут в прямом эфире из Варшавы в студии. Поболеть за представительницу Беларуси Арину Пехтереву (она выступит под номером 5) можно, включив телеканал «Беларусь 1» в 19:00 29 ноября.
Зарядиться адреналином на снежной вечеринкеВ субботу пройдет первая в новом сезоне сноуборд-сходка в Солнечной Долине, недалеко от МКАДа. Туда доставят настоящий снег! Можно будет сделать крутые снимки в ярких огоньках, когда стемнеет! Гостей ждет спот для джиббинга и энергичной раскатки, am-контест по джиббингу, зимняя атмосфера, диджейские сеты и SNOW PARTY. Всех приглашают 28 ноября в 14:00, вход свободный.
Фото: pixabay.com
Прогуляться по местам восстания 1863 годаЭкскурсия пройдет в рамках проекта «Приближение» – «Холодная весна 1863 года: места восстания в Минске». На познавательную прогулку по историческим местам приглашают всех желающих – экскурсия бесплатная. На встрече можно будет получить ответы на вопросы:
Кто задумал устроить такое дело? Где главные секретные апартаменты? Кто руководил минским подпольем? Где содержались пленные повстанцев?
Фото: zapadrus.su
Попрактиковать английский языкДискуссионный клуб дарит такую возможность. Улучшить языковые навыки поможет носитель языка. Для этого нужно присоединиться к клубу в Zoom в субботу, 28 ноября:
– занятия уровней А2 (Pre-intermediate) и В1 (Intermediate) пройдут с 10:00 до 11:30;
– В1 (Intermediate) и В2 (Upper-Intermediate) – с 12:00 до 13:30.
Вот какие темы обсудят:
Тема для уровней А2–В1: Holiday
Тема для уровней В1–В2: Money Money Money
Занятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация.
Фото: pixabay.com
Вернуться в эпоху викторианской АнглииЛеди в корсетах и джентльмены в цилиндрах. Мюзикл Кима Брейтбурга «Джеин Эйр» покорил сердца и души миллионов. Оценить чувственную историю о девушке-сироте, которая стойко преодолела все испытания и обрела счастье, можно в Белорусском музыкальном академическом театре сегодня, в 19:00. Билеты на мюзикл еще есть в продаже. Если вы решите стать зрителем, не забывайте обезопасить себя – носите защитные маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию.
Фото: musicaltheatre.by
Согреться летними воспоминаниямиНа выставке «Вот и лето прошло…» можно оценить новые работы художницы Ирины Яготинцевой. Она очень тонко воспринимает прекрасное и свои эмоции переносит на холст. Широкими мазками кисти создает свой прекрасный и гармоничный мир. Убедиться в этом можно в галерее «Вильнюс» по адресу улица Калиновского, 55 (суббота и воскресенье 10:00–18:00), вход свободный.
Фото: pixabay.com