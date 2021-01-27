История и туризм, образование и соцсфера: чем сегодня живет Центральный район столицы

Здесь начинался городЭкскурсия по Центральному району начинается с культурного и исторического объекта — экспозиции Музея истории города Минска. И причин тому немало. Конечно, одна из них в том, что этот музей — знаковый не только для района. Где еще можно узнать столько важных моментов о жизни и становлении белорусской столицы? Кроме того, сам район в буквальном смысле дышит историей, ведь здесь расположено около 50 процентов всех объектов историко‑культурного наследия Минска.
В целом в районе, рассказывает Дмитрий Петруша, 11 музеев, тематика которых самая разная — от экологии до утюга. Но по истории — от создания Минска до XIX—XX веков — один‑единственный.
Дмитрий Петруша.
— Территория района во многом историческая. Вот сейчас мы проезжаем бывшее городище — место, откуда пошел Минск. Учитывая историческую значимость, на эту территорию накладываются определенные ограничения. По застройке, использованию. Таких территорий у нас, как и домов со специальными табличками, свидетельствующими об особом историко‑культурном статусе, немало.
Если говорить в абсолютных цифрах, на территории района 248 объектов историко‑культурного наследия. Статус налагает особые обязательства как на их собственников, так и на администрацию района.
В нынешнем году мы продолжим контроль за подобными объектами. Будем отслеживать, чтобы они не обрастали несанкционированными пристройками, вывесками, баннерами, кондиционерами. Такая работа была начата в прошлом году. Продолжим ее в 2021‑м. Этот вопрос совсем недавно обсуждали на оперативном совещании в администрации.
Туристический потенциал исторической части города достаточно велик, подтверждает Дмитрий Петруша:
— Сегодня гостям и жителям столицы предложено немало маршрутов по историческим местам города. Есть подготовленные экскурсоводы, которые проведут вас по Немиге, Верхнему городу. Надо признать, что мы немного меньше внимания уделяли Немиге, и это нужно менять. Поэтому в последнее время все знаковые мероприятия района стараемся переместить туда. Например, концерты национальной музыки.
Подъезжаем к тусовочному сердцу города — улице Зыбицкой. Именно здесь, на пересечении с улицей Герцена, и располагается музейная экспозиция. Движемся вдоль многочисленных кафе, где не так многолюдно, как в обычное время. Как выживает общепит в период коронавируса?
— Арендодатель большинства здешних кафе — ЖРЭО Центрального района. Это означает, что многие получили гораздо меньшие счета за аренду. Около миллиона рублей мы недополучили в казну. Но понимаем, такие меры по поддержке бизнеса оправданы.
При этом мы поддерживали не все предприятия района. Есть те, кого пандемия подкосила особенно сильно. И одна из таких сфер — это общепит.
На пороге музея нас встречает старший научный сотрудник Музея истории города Минска Юрий Колоссовский. Начинаем знакомство с новой археологической экспозицией.
— Здесь представлены находки палеонтологии, в основном с раскопок района Уручья. Там было найдено кладбище древних животных эпохи палеолита. Далее вы можете увидеть уменьшенную копию городища на Менке, откуда первоначально и пошел Минск. Основная категория находок, представленных здесь, датируется XI—XII веками. Наибольший интерес представляют свинцовые пломбы тех времен, которые ставились на товары, подтверждая личность владельца. Кстати, на месте, где сейчас находится наш музей, нашли византийскую пломбу.
Есть в экспозиции пряжки, застежки от поясов, фибулы, ключи, топоры, ножи, браслеты, ведет нас дальше Юрий Колоссовский. Есть наконечники стрел, копий, которые, скорее всего, — ровесники времен битвы на Немиге. Одной из наиболее любопытных можно назвать коллекцию вилок — не таких, которыми мы пользуемся сегодня, а двух‑, максимум трехзубых.
Чтобы решался жилищный вопросС исторического объекта отправляемся на строительный, а точнее, к месту реконструкции многоквартирного жилья. И это тоже не случайно. Центральный район, информирует Дмитрий Петруша, в последнее время становится одним из самых строящихся.
— В минувшем году мы ввели около 70 тысяч кв. метров жилья. В нынешнем, полагаю, этот показатель перекроем. Самые активные точки роста — это микрорайоны Лебяжий, Новинки‑Северный, Веснянка, территории усадебной застройки деревень Зацень, Ржавец, Веснинка, улиц Орловской, Пригородной, бывшей птицефабрики им. Н. К. Крупской, вдоль ул. Нововиленской. Население района только за последний год выросло на 4 тысячи человек, за пять лет — почти на 15 тысяч. А значит, вопрос жилья особенно актуален. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 8,7 тысячи граждан, среди которых почти 300 многодетных семей.
Сегодня на территории Центрального района — более 600 многоквартирных жилых домов, а также около трех тысяч частных. Все они нуждаются в постоянном ремонте и благоустройстве.
Один из таких объектов — по улице Карастояновой. Пятиэтажка родом из 1970‑х годов совсем недавно после капитального ремонта получила новую жизнь. В итоге два дома, стоящие по соседству, разительно отличаются. Один встречает обновленным фасадом, второй — осыпающейся штукатуркой. Пришло время обновить и его, говорит директор ЖКХ Центрального района Алексей Соболь. И это — задача на 2021‑й. Впрочем, помимо достижений, говорим и о проблемных моментах. Так, дом ремонтировался без отселения жильцов, а значит, не обошлось без сложностей.
— Например, при замене труб холодного и горячего водоснабжения, замене газового оборудования все жильцы должны были находиться дома. А это организовать непросто. Еще одна проблема, с которой столкнулись строители, — ремонт балконов. Дело доходило до судебных процессов. Все это, конечно же, растягивало капремонт во времени и вызывало недовольство некоторых жильцов.
К разговору подключается Дмитрий Петруша. Есть замечание, к которому глава района отнесся с особым вниманием. Речь об обновлении подъездов, которое в капремонт по какой‑то причине не входит.
— Мы даже предлагали внести изменения в законодательство в этой части. Стоимость реконструкции подъезда — доли процента от общей стоимости ремонта. Все же красивый фасад подразумевает и красивую внутреннюю отделку.
Ежегодно, по словам Дмитрия Петруши, в районе после капремонта вводится от 50 до 70 тысяч метров квадратных жилья. В 2020 году эти показатели даже немного перевыполнили.
— Могу сказать, что бюджетного финансирования на эти цели достаточно. И это при том, что жилье в Центральном районе — одно из самых возрастных в столице. Старше разве что в Партизанском. В целом же реконструкция старого жилфонда — удовольствие не из дешевых. Есть немало особых требований к ремонту жилья, имеющего историческую ценность. В сравнении с обычной постройкой иногда только краска обходится втрое дороже.
Лучший для бизнесаВ 2019 году Центральный район по экономическим показателям занимал второе место по стране, по Минску — первое.
— За последние 5 лет сделаны серьезные шаги в развитии экономики района и привлечении инвестиций. Продукция, которую выпускают предприятия, хорошо известна далеко за пределами Беларуси. Сегодня стоит задача освоения новых и расширения имеющихся рынков сбыта, внедрения в производство новых видов продукции. В районе активно развиваются сектор инновационной экономики, торговая деятельность, общественное питание, создаются организации IT‑сферы.
В последние несколько лет, рассказывает глава администрации, отмечается положительная динамика по росту субъектов бизнеса. Всего за пятилетку количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем вдвое. Сегодня здесь работает более 6 тысяч субъектов хозяйствования. Это и индивидуальные предприниматели, и промышленные предприятия, в числе которых ЗАО «Атлант», КУП «Минскхлебпром», СП ЗАО «Милавица», ОАО «Пивоваренная компания «Аливария». К слову, за 2020 год организациями района произведено промышленной продукции на сумму более 1 млрд рублей. Удельный вес района в производственном потенциале Минска составляет 6,8 процента.
Район неоднократно получал признание как лучший для бизнеса, говорит Дмитрий Петруша:
— Организации района становились победителями соревнования за достижение наилучших показателей развития с занесением на Республиканскую доску Почета: ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», РУП «Белтелеком», РУП «Гостиничный комплекс «Юбилейный», ГУ «Дворец Республики» Управления делами Президента, КУП «Минскхлебпром», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ГУО «Минский государственный Дворец детей и молодежи».
У Центрального немало и других побед. Лучшими в своей сфере неоднократно признавались управление внутренних дел администрации, инспекция Министерства по налогам и сборам по Центральному району Минска, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт», районный физкультурно‑оздоровительный центр. А при ежегодном подведении итогов работы учреждений образования Минска район становился победителем 13 (!) раз.
Есть «Контакт»!Продолжаем разговор о сфере образования района. Она представлена 29 дошкольными, 19 учреждениями общего среднего, тремя — высшего образования. Дошкольные учреждения района посещают около 5,8 тысячи детей, в школах и гимназиях обучаются около 15 тысяч ребят. Но какая учеба без учреждений дополнительного образования молодежи, на базе которых работают секции и кружки по интересам? Таких в Центральном районе два — Дворец детей и молодежи и центр «Контакт» по ул. М. Танка. Едем во второй из них.
Наш экскурсовод — директор «Контакта» Елена Липень — ведет нас по зданию с конусообразной стеклянной крышей. И искренне признается: центру повезло в 2014 году переехать в столь уютную постройку площадью 6 тыс. кв. метров. Распоряжение передать ее учреждению подписано Главой государства.
— Сегодня у нас около трех сотен самых разнообразных кружков, где занимаются более 3,5 тысячи ребят всех возрастов. Каждый находит себе увлечение по интересам — от соломоплетения до скалолазания.
Держим курс на занятие по единоборствам, которое ведет педагог дополнительного образования Юрий Зубович. Его воспитанники, а это ребята от шести до двенадцати лет, отрабатывают азы мастерства. Группа занимается даже на каникулах. Мальчишки в один голос говорят: тренируются с удовольствием.
Не меньше увлечены ребята в кружке по вязанию. Например, Андрей Подгруша признается, что пришел сюда в прошлом году, чтобы не отставать от сестер — семья многодетная. С тех пор успел не только освоить спицы, но и порадовать новогодним подарком собственного изготовления любимую маму. Завершает экскурсию выступление клуба современного танца Black Fox. К слову, только клубов танцевальной направленности в центре — семь. Плюс три студии по вокалу и народный театр‑студия. Так что возможностей реализовать творческий потенциал немало.
Кстати, большинство занятий в центре — абсолютно бесплатные, информирует Елена Липень. Поэтому зачастую ребята посещают кружки сразу по нескольким направлениям. А есть и те, кто приходит к началу занятий и уходит с закрытием центра. В их числе шестилетняя Маргоша, которой в «Контакте», без преувеличения, нравится все.
arteaga@sb.by