История и туризм, образование и соцсфера: чем сегодня живет Центральный район столицы

Здесь начинался город

Дмитрий Петруша.

Чтобы решался жилищный вопрос

Лучший для бизнеса

Есть «Контакт»!

Экскурсия по Центральному району начинается с культурного и исторического объекта — экспозиции Музея истории города Минска. И причин тому немало. Конечно, одна из них в том, что этот музей — знаковый не только для района. Где еще можно узнать столько важных моментов о жизни и становлении белорусской столицы? Кроме того, сам район в буквальном смысле дышит историей, ведь здесь расположено около 50 процентов всех объектов историко‑культурного наследия Минска.В целом в районе, рассказывает Дмитрий Петруша, 11 музеев, тематика которых самая разная — от экологии до утюга. Но по истории — от создания Минска до XIX—XX веков — один‑единственный.Если говорить в абсолютных цифрах, на территории района 248 объектов историко‑культурного наследия. Статус налагает особые обязательства как на их собственников, так и на администрацию района.В нынешнем году мы продолжим контроль за подобными объектами. Будем отслеживать, чтобы они не обрастали несанкционированными пристройками, вывесками, баннерами, кондиционерами. Такая работа была начата в прошлом году. Продолжим ее в 2021‑м. Этот вопрос совсем недавно обсуждали на оперативном совещании в администрации.Туристический потенциал исторической части города достаточно велик, подтверждает Дмитрий Петруша:Подъезжаем к тусовочному сердцу города — улице Зыбицкой. Именно здесь, на пересечении с улицей Герцена, и располагается музейная экспозиция. Движемся вдоль многочисленных кафе, где не так многолюдно, как в обычное время. Как выживает общепит в период коронавируса?При этом мы поддерживали не все предприятия района. Есть те, кого пандемия подкосила особенно сильно. И одна из таких сфер — это общепит.На пороге музея нас встречаетНачинаем знакомство с новой археологической экспозицией.Есть в экспозиции пряжки, застежки от поясов, фибулы, ключи, топоры, ножи, браслеты, ведет нас дальше Юрий Колоссовский. Есть наконечники стрел, копий, которые, скорее всего, — ровесники времен битвы на Немиге. Одной из наиболее любопытных можно назвать коллекцию вилок — не таких, которыми мы пользуемся сегодня, а двух‑, максимум трехзубых.С исторического объекта отправляемся на строительный, а точнее, к месту реконструкции многоквартирного жилья. И это тоже не случайно. Центральный район, информирует Дмитрий Петруша, в последнее время становится одним из самых строящихся.Сегодня на территории Центрального района — более 600 многоквартирных жилых домов, а также около трех тысяч частных. Все они нуждаются в постоянном ремонте и благо­устройстве.Один из таких объектов — по улице Карастояновой. Пятиэтажка родом из 1970‑х годов совсем недавно после капитального ремонта получила новую жизнь. В итоге два дома, стоящие по соседству, разительно отличаются. Один встречает обновленным фасадом, второй — осыпающейся штукатуркой. Пришло время обновить и его, говоритИ это — задача на 2021‑й. Впрочем, помимо достижений, говорим и о проблемных моментах. Так, дом ремонтировался без отселения жильцов, а значит, не обошлось без сложностей.К разговору подключается Дмитрий Петруша. Есть замечание, к которому глава района отнесся с особым вниманием. Речь об обновлении подъездов, которое в капремонт по какой‑то причине не входит.Ежегодно, по словам Дмитрия Петруши, в районе после капремонта вводится от 50 до 70 тысяч метров квадратных жилья. В 2020 году эти показатели даже немного перевыполнили.В 2019 году Центральный район по экономическим показателям занимал второе место по стране, по Минску — первое.В последние несколько лет, рассказывает глава администрации, отмечается положительная динамика по росту субъектов бизнеса. Всего за пятилетку количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем вдвое. Сегодня здесь работает более 6 тысяч субъектов хозяйствования. Это и индивидуальные предприниматели, и промышленные предприятия, в числе которых ЗАО «Атлант», КУП «Минскхлебпром», СП ЗАО «Милавица», ОАО «Пивоваренная компания «Аливария». К слову, за 2020 год организациями района произведено промышленной продукции на сумму более 1 млрд рублей. Удельный вес района в производственном потенциале Минска составляет 6,8 процента.Район неоднократно получал признание как лучший для бизнеса, говорит Дмитрий Петруша:У Центрального немало и других побед. Лучшими в своей сфере неоднократно признавались управление внутренних дел администрации, инспекция Министерства по налогам и сборам по Центральному району Минска, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт», районный физкультурно‑оздоровительный центр. А при ежегодном подведении итогов работы учреждений образования Минска район становился победителем 13 (!) раз.Продолжаем разговор о сфере образования района. Она представлена 29 дошкольными, 19 учреждениями общего среднего, тремя — высшего образования. Дошкольные учреждения района посещают около 5,8 тысячи детей, в школах и гимназиях обучаются около 15 тысяч ребят. Но какая учеба без учреждений дополнительного образования молодежи, на базе которых работают секции и кружки по интересам? Таких в Центральном районе два — Дворец детей и молодежи и центр «Контакт» по ул. М. Танка. Едем во второй из них.Наш экскурсовод —— ведет нас по зданию с конусообразной стеклянной крышей. И искренне признается: центру повезло в 2014 году переехать в столь уютную постройку площадью 6 тыс. кв. метров. Распоряжение передать ее учреждению подписано Главой государства.Держим курс на занятие по единоборствам, которое ведет педагог дополнительного образования Юрий Зубович. Его воспитанники, а это ребята от шести до двенадцати лет, отрабатывают азы мастерства. Группа занимается даже на каникулах. Мальчишки в один голос говорят: тренируются с удовольствием.Не меньше увлечены ребята в кружке по вязанию. Например, Андрей Подгруша признается, что пришел сюда в прошлом году, чтобы не отставать от сестер — семья многодетная. С тех пор успел не только освоить спицы, но и порадовать новогодним подарком собственного изготовления любимую маму. Завершает экскурсию выступление клуба современного танца Black Fox. К слову, только клубов танцевальной направленности в центре — семь. Плюс три студии по вокалу и народный театр‑студия. Так что возможностей реализовать творческий потенциал немало.Кстати, большинство занятий в центре — абсолютно бесплатные, информирует Елена Липень. Поэтому зачастую ребята посещают кружки сразу по нескольким направлениям. А есть и те, кто приходит к началу занятий и уходит с закрытием центра. В их числе шестилетняя Маргоша, которой в «Контакте», без преувеличения, нравится все.