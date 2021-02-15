Ставка на регионы, новые отрасли и экспорт: эксперты анализируют Основные положения Программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы

Инфраструктура для инвестиций

Перспективные направления

Экспортные ориентиры

Одна из важнейших задач Правительства на пятилетку — инвестировать более 200 миллиардов рублей в экономику, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Как обратил внимание Роман Головченко, для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ — Национальный инфраструктурный план Беларуси. В Министерстве экономики обращают внимание: это новация в развитии регионов. Впервые воедино собрана и проанализирована потребность в инфраструктуре на пятилетие.разъясняет, в чем суть Национального инфраструктурного плана:В целом концептуальный подход в региональном развитии — максимальное раскрытие и задействование потенциала каждого региона в целях сокращения разрыва в уровне и качестве жизни людей. Поэтому сейчас прорабатываются меры поддержки по стимулированию развития территорий в зависимости от специализации, компетенции и их потенциала по принципу «меньше потенциал — больше стимулов».Развитие регионов невозможно без запуска нового инвестиционного цикла. В этой сфере также предусмотрен ряд новаций, которые позволят привлечь инвестиции в регионы. Изменения будут внесены в Закон «Об инвестициях», также ряд изменений коснется Декрета № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь». По сути, выработаны новые подходы по заключению инвестиционных договоров для реализации крупномасштабных проектов, имеющих важное значение для страны, уточнила Анжелика Никитина. Определены особенности реализации инвестпроектов без заключения инвестиционных договоров с учетом особенностей развития регионов.Еще одна из актуальных задач, содержащихся в экономическом блоке программы-2025, — создание и развитие как минимум пяти новых высокотехнологичных отраслей и направлений. Речь идет об электроиндустрии, биотехнологиях, фармацевтике, робототехнике, производстве композитных материалов.подробнее остановился на каждом из направлений, уточняя, что они, наряду с традиционными отраслями промышленности, АПК и IT, станут новыми точками роста ВВП.Касаясь электроиндустрии, эксперт напоминает: в стране вводится в эксплуатацию БелАЭС, а значит, время требует развития новых отраслей.Следующее перспективное направление — биотехнологии, которые, по словам Андрея Иванца, являются логическим продолжением развития АПК. Речь идет о разработке технологий, направленных на комплексное решение ряда задач в агропромышленном комплексе. Сегодня перед аграриями стоит задача получать экспортно ориентированный продукт с высокой добавленной стоимостью — в том числе аминокислоты, кормовые добавки.подчеркивает ученый.Фармацевтика — еще одно из перспективных направлений, необходимость развития которого особенно стала очевидна в период пандемии. Перед белорусской фармацевтикой еще в прошлую пятилетку ставилась задача — половину объема внутреннего рынка должны обеспечивать белорусские производители.Андрей Иванец поясняет:Развитие робототехники (концепция умных городов и производств, развитие электронного правительства) повысит комфорт и уровень жизни граждан, а развитие производства композиционных материалов позволит существенно снизить импорт и выйти на новый уровень производства белорусской техники.резюмирует эксперт.По оценке Всемирного банка, Беларусь создала самые лучшие условия для осуществления международной торговли среди всех стран — членов ­ЕАЭС, отметил в своем выступлении Роман Головченко. Сегодня наша страна торгует с 172 государствами, а в экспортной стратегии две глобальныезадачи — конкурентоспособный товар и доступ на рынки. Ожидается, что к концу пятилетки белорусский экспорт вырастет до 50 миллиардов долларов. По мнениюэто вполне реальная цифра и выполнимая задача:Эксперт добавляет: Беларусь очень хорошо пережила кризисный 2020 год по сравнению со многими государствами, снижение ВВП по сравнению с соседями у нас оказалось незначительным. Сыграла свою роль и верная политика руководства страны не останавливать экономику и производство. Сегодня же стоит задача наращивать экспорт. В этом плане перспективным торговым партнером Беларуси по-прежнему останется Россия, кроме того, большая ставка делается на Китай.— убежден Борис Паньшин.