Ставка на регионы, новые отрасли и экспорт: эксперты анализируют Основные положения Программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы

Инфраструктура для инвестицийОдна из важнейших задач Правительства на пятилетку — инвестировать более 200 миллиардов рублей в экономику, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Как обратил внимание Роман Головченко, для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ — Национальный инфраструктурный план Беларуси. В Министерстве экономики обращают внимание: это новация в развитии регионов. Впервые воедино собрана и проанализирована потребность в инфраструктуре на пятилетие.
Заместитель министра экономики Анжелика Никитина разъясняет, в чем суть Национального инфраструктурного плана:
— Это системный подход к принятию решений по реализации социальных объектов. Нужно понимать: средств, которые выделяются в рамках реализации государственной и региональных инвестпрограмм, недостаточно для того, чтобы построить всю социальную инфраструктуру в регионах. Поэтому и был сформирован план, в который включено более тысячи объектов (общий объем инвестиций около 29 млрд рублей). После того как будут определены приоритетные на ближайшее время проекты, Национальный инфраструктурный план разместят на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации для дальнейшего поиска инвесторов.
В целом концептуальный подход в региональном развитии — максимальное раскрытие и задействование потенциала каждого региона в целях сокращения разрыва в уровне и качестве жизни людей. Поэтому сейчас прорабатываются меры поддержки по стимулированию развития территорий в зависимости от специализации, компетенции и их потенциала по принципу «меньше потенциал — больше стимулов».
Развитие регионов невозможно без запуска нового инвестиционного цикла. В этой сфере также предусмотрен ряд новаций, которые позволят привлечь инвестиции в регионы. Изменения будут внесены в Закон «Об инвестициях», также ряд изменений коснется Декрета № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь». По сути, выработаны новые подходы по заключению инвестиционных договоров для реализации крупномасштабных проектов, имеющих важное значение для страны, уточнила Анжелика Никитина. Определены особенности реализации инвестпроектов без заключения инвестиционных договоров с учетом особенностей развития регионов.
Перспективные направленияЕще одна из актуальных задач, содержащихся в экономическом блоке программы-2025, — создание и развитие как минимум пяти новых высокотехнологичных отраслей и направлений. Речь идет об электроиндустрии, биотехнологиях, фармацевтике, робототехнике, производстве композитных материалов. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец подробнее остановился на каждом из направлений, уточняя, что они, наряду с традиционными отраслями промышленности, АПК и IT, станут новыми точками роста ВВП.
Касаясь электроиндустрии, эксперт напоминает: в стране вводится в эксплуатацию БелАЭС, а значит, время требует развития новых отраслей.
— Мы должны понимать, что в общей структуре энергопотребления в стране необходимо существенно сокращать углеводородную часть и наращивать использование электроэнергии. Активное развитие электротранспорта и строительство электрифицированных домов, создание новых энергоемких производств — это как раз то, на что стоит делать ставку.
Следующее перспективное направление — биотехнологии, которые, по словам Андрея Иванца, являются логическим продолжением развития АПК. Речь идет о разработке технологий, направленных на комплексное решение ряда задач в агропромышленном комплексе. Сегодня перед аграриями стоит задача получать экспортно ориентированный продукт с высокой добавленной стоимостью — в том числе аминокислоты, кормовые добавки.
— Предполагается, что около 70 процентов продукции, которую будет выпускать Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, уйдет на экспорт. Кроме того, мы закроем все внутренние потребности в препаратах на основе аминокислот, белковых препаратах для животноводства, — подчеркивает ученый.
Фармацевтика — еще одно из перспективных направлений, необходимость развития которого особенно стала очевидна в период пандемии. Перед белорусской фармацевтикой еще в прошлую пятилетку ставилась задача — половину объема внутреннего рынка должны обеспечивать белорусские производители.
Андрей Иванец поясняет:
— Ежегодно разрабатывается и регистрируется ряд белорусских субстанций, на базе которых создается конечный продукт. Мы говорим не просто об импортозамещении, а о создании целого наукоемкого направления. А это — высококвалифицированные кадры, производства, новые рабочие места и продукт с высокой добавленной стоимостью. Все это позволит нам обеспечить национальную безопасность и, если хотите, суверенитет.
Развитие робототехники (концепция умных городов и производств, развитие электронного правительства) повысит комфорт и уровень жизни граждан, а развитие производства композиционных материалов позволит существенно снизить импорт и выйти на новый уровень производства белорусской техники.
— Эти пять направлений без отрыва от традиционных отраслей позволят обеспечить качественный рост экономики страны в текущей пятилетке, — резюмирует эксперт.
Экспортные ориентирыПо оценке Всемирного банка, Беларусь создала самые лучшие условия для осуществления международной торговли среди всех стран — членов ЕАЭС, отметил в своем выступлении Роман Головченко. Сегодня наша страна торгует с 172 государствами, а в экспортной стратегии две глобальные задачи — конкурентоспособный товар и доступ на рынки. Ожидается, что к концу пятилетки белорусский экспорт вырастет до 50 миллиардов долларов. По мнению профессора экономического факультета БГУ Бориса Паньшина, это вполне реальная цифра и выполнимая задача:
— Беларусь встроена в мирохозяйственную систему, поэтому даже те санкции, которые к нам применяются, выглядят нелогично и не имеют серьезного значения — мы торгуем с огромным количеством стран и являемся частью мировой экономики.
Эксперт добавляет: Беларусь очень хорошо пережила кризисный 2020 год по сравнению со многими государствами, снижение ВВП по сравнению с соседями у нас оказалось незначительным. Сыграла свою роль и верная политика руководства страны не останавливать экономику и производство. Сегодня же стоит задача наращивать экспорт. В этом плане перспективным торговым партнером Беларуси по-прежнему останется Россия, кроме того, большая ставка делается на Китай.
— Россия — это гарантированный рынок сбыта для нас, более того, нам надо активнее работать с российскими регионами, в том числе отдаленными, наращивая поставки белорусской продукции, — убежден Борис Паньшин.
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