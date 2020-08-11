Важно, чтобы жена с ребенком могли спокойно ходить по улицам и чтобы никакой отморозок в них бутылки не бросал – пострадавший

Свое мнение по поводу протестных событий в Минске в эфире телеканала «Беларусь 1» высказал пострадавший сотрудник МВД:



– Обидно было понимать, что напротив стоит несовершеннолетний парень с девушкой и бросает в меня бутылку. Они это перерастут. Все приходит с возрастом, с опытом. Я тоже жил, взрослел, поначалу не знал цену жизни, мира. А сейчас, когда у меня есть ребенок и я понимаю, чего все это стоит, сколько сил ты тратишь… Для меня очень важно, чтобы моя жена с ребенком могли спокойно ходить по улицам, и чтобы никакой отморозок в них бутылки не бросал.



Как отмечалось ранее, в результате беспорядков на больничные койки попали 220 человек. Многие протестующие были пьяны. Травмы также получили более 20 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из них сейчас в больнице.



Действиям правонарушителей будет дана правовая оценка.